Marusic e De Sciglio: Leonardo cerca un terzino per l'estate e guarda verso la A

Cerca un esterno in vista della prossima stagione il Paris Saint-Germain, spiega oggi L'Equipe. La formazione parigina non avrebbe perso di vista il ventisettenne montenegrino della Lazio, Adam Marusic. I biancocelesti lo valutano circa 20 milioni di euro e sarebbe uno dei nomi in cima alla lista di Leonardo. Con lui anche Nelson Semedo ma per il giocatore il Barcellona chiede almeno 50 milioni. Poi il maliano Hamani Traore del Rennes, in scadenza nell'estate del 2021. Sull'altra fascia resta vivo l'interesse per Mattia De Sciglio che costerebbe al PSG meno di 10 milioni, con lui anche Nicolas Tagliafico, nazionale argentino ventisettenne dell'Ajax.