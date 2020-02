vedi letture

Marusic o Lazzari? Correa o Caicedo? Quando i ballottaggi migliorano le prestazioni

Alla vigilia del lunch match del Marassi contro il Genoa, in casa Lazio ci sono ancora dei dubbi di formazione. Inzaghi li scioglierà quest’oggi, quando è in programma la rifinitura a Formello (oltre alla conferenza stampa). Dato per scontato l’impiego di Patric come terzo centrale di destra (Luiz Felipe è squalificato), gli altri due ballottaggi riguardano Marusic e Lazzari per il ruolo di quinto di destra e Correa-Caicedo per affiancare Immobile. L’italiano e l’argentino, al momento, sembrerebbero essere davanti ai compagni, ma le carte in tavola potrebbero cambiare in poco tempo. Ciò che non cambierà invece sarà il contributo che verrà fornito da chi scenderà in campo, su questo lo staff tecnico ne è certo. Perché quest’anno è aumentata la competitività nella rosa biancoceleste e di riflesso anche le prestazioni, in allenamento e in partita, dei singoli. Avere il posto assicurato può far stare tranquillo un giocatore, mentre se ogni settimana devi giocarti la maglia da titolare ti fa aumentare l’intensità e la voglia nel lavoro quotidiano.

Marusic ne è l’esempio più lampante. “L’arrivo di Lazzari mi ha dato tante motivazioni in più, è molto forte Manuel”, ha spiegato la scorsa settimana l’esterno montenegrino, che nelle ultime due stagioni non aveva valide alternative. Complice alcuni problemi fisici, le sue prestazioni sono calate oggettivamente mentre adesso sta fornendo sempre prove sopra la sufficienza. D’altronde è l’unico modo per non finire dietro la scia di Lazzari, che sulla fascia macina chilometri a velocità supersonica. Hanno caratteristiche diverse: con l’Inter ha giocato Marusic perché è più fisico, domani dovrebbe toccare all’ex SPAL che garantisce più soluzioni in fase offensiva. Stesso discorso per Caicedo e Correa, anche se loro sono sempre stati in ballottaggio perché Immobile non è mai stato in discussione. Per domani il Tucu - che non va in rete dall’11 novembre - è favorito, con Caicedo pronto a dare una mano a partita in corso. L’ecuadoriano ha segnato 8 reti in campionato, di cui 4 da subentrato. È una certezza ed è l'ennesima prova che la Lazio sia cresciuta in mentalità e consapevolezza, anche grazie all'aumento della competitività nello spogliatoio.