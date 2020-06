Marusic uomo mercato: il PSG lo vuole, l'Everton ci pensa e la Lazio lavora al rinnovo

Sono tre le cose che accomunano Adam Marusic e Sergej Milinkovic-Savic. Il club d’appartenenza, la Lazio, l’agente, Mateja Kezman e il club che li vuole per la prossima stagione: il PSG. Come riporta La Gazzetta dello Sport il club transalpino ha infatti deciso di puntare forte anche sul laterale montenegrino, oltre che sul centrocampista serbo, in vista della prossima stagione. Una doppia operazione tutta da capire e valutare, con i parigini che finora si sono spinti fino ad una valutazione di 80 milioni di euro per entrambi i calciatori. Una cifra, questa, troppo bassa per le idee laziali.

MARUSIC, LE ALTRE IPOTESI - Per il montenegrino, però, non esiste solo la pista che porta a Parigi. Sulle sue tracce c’è anche l’Everton. Carlo Ancelotti, infatti, stima il giocatore già dalla sua precedente avventura al Napoli e sarebbe pronto a trattarlo per averlo a disposizione anche in Premier League.

IL RINNOVO - Sullo sfondo rimane però viva per Marusic anche l’ipotesi rinnovo. La Lazio continua a tenerla viva visto che l’attuale scadenza è fissata nel giugno 2022. Igli Tare non vuole farsi trovare impreparato e così sta già pianificando una proposta fino al 2025.