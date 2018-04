Marzo horror alle spalle. Napoli, scarsa lucidità alla base del momento no

Fonte: Dal nostro inviato a Reggio Emilia

Un marzo da film dell'orrore. Il Napoli ha pregiudicato la sua corsa verso lo Scudetto nel mese appena consegnato agli archivi, con un cammino che ha di fatto permesso alla Juventus di operare il sorpasso in vetta e portarsi a quattro punti di vantaggio. Sono appena cinque i punti conquistati nelle ultime quattro gare di campionato, un passo del gambero che ha visto sorridere i ragazzi di Allegri.

Il primo, grosso, campanello d'allarme è arrivato in occasione della sconfitta contro la Roma. Figlia anche della pressione e dallo sconforto dovuto al successo in extremis bianconero all'Olimpico contro la Lazio, con i partenopei che accusarono il tracollo psicologico mettendo fine alla striscia record di dieci vittorie di fila. Il pari contro l'Inter a Milano, il successo di misura col Genoa prima della sosta e il passo falso con l'1-1 di Reggio Emilia hanno fatto il resto.

In casa azzurra dovrà essere bravo l'allenatore a lavorare sulla testa dei ragazzi, a far ritrovare brillantezza ai calciatori che in queste ultime settimane difettano in lucidità, situazione dovuta alle mancate rotazioni e all'impiego dei soliti noti. Tra cui Mertens e Insigne, che anche ieri ha mancato una grossa occasione da rete. L'ingresso di Milik ha permesso al Napoli di rendersi maggiormente pericoloso dalle parti di Consigli, fino a trovare il pari con Callejon e a sfiorare la rimonta con la traversa colpita dallo stesso polacco. Proprio l'ex Ajax, a questo punto, con la sua freschezza atletica può essere l'uomo della svolta sul fronte offensivo.