Mascherano su Icardi: "Argentina è di tutti, chi ci va lo ha meritato"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Javier Mascherano, storico leader della Nazionale argentina adesso in forza all'Hebei, parlando a Late FM ha parlato così di Mauro Icardi, che qualche mese fa parlò di scarsa coesione tra i compagni di squadra durante la gestione Jorge Sampaoli: "Ha mangiato al nostro tavolo, ma lui lo nega. Non posso analizzare la sua dichiarazione o prendere in carico qualcosa che ha detto. Mi hai chiesto se fosse ben accetto e ti dico che la Seleccion non è di nessuno, appartiene a tutti. Quelli di noi che sono stati abbastanza fortunati da stare in Nazionale per molto tempo è perché se lo sono meritato, non perché sono padroni".