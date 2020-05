Mascherine griffate? La Roma ci pensa e sui social compare il prototipo che piace ai tifosi

La mascherina diventerà un compagno di avventura quasi inseparabile per il popolo italiano da qui ai prossimi mesi. Il Governo in tal senso è stato chiaro fissando il prezzo a 50 centesimi per evitare speculazioni, ma è altrettanto chiaro che anche un kit sanitario può diventare griffato. Ne stiamo vedendo tantissimi di esempi nel mondo della moda e anche le società di calcio ci stanno pensando. In Germania spopolano quelle con i loghi delle squadre e in Italia la Roma ci ha già pensato. Il prototipo che ha fatto impazzire i tifosi giallorossi, che sperano di vederla realizzata il prima possibile, è stato disegnato dai grafici e condiviso sulla pagina Instagram di Numteg Studios. I colori della squadra, la lupa capitolina, lo sponsor della Qatar Airways: c’è tutto quello che serve per dimostrare, una volta tornati in libertà, la propria fede calcistica. I commenti dei tifosi sui social sono ottimi. Da chi scrive: “E’ bellissima” a chi già chiede dove acquistarla. Per ora, però, non è possibile ancora acquistarla, ma il club sta già studiando un modo per farla ricevere in regalo ad ogni tifoso che si abbonerà alla prossima stagione. Attraverso l’azienda sartoriale marchigiana Tmb (che tra le altre realizza l’outfit utilizzato dai giocatori), la Roma ha comunque già cominciato la produzione di mascherine giallorosse in pendant con le divise vestite dai campioni sul campo.