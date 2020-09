Masiello allo scadere firma il sorpasso: il Genoa supera 2-1 la Carrarese

Secondo test consecutivo per il Genoa di Rolando Maran che al centro sportivo della Sciorba ha superato 2-1 la Carrarese di Silvio Baldini. Il tecnico rossoblu cambia molto rispetto all'amichevole di ieri contro il Carpi schierando Marchetti in porta mentre Masiello, Curado e Jaroszynski formano il terzetto difensivo. A centrocampo ci sono Jagiello, Rovella e Eyango con Valietti e Brlek sulle fasce mentre in attacco c'è la coppia formata da Bianchi e Spinelli. Silvio Baldini invece schiera la sua squadra con il 4-2-3-1 con Mazzini in porta, Grassini, Murolo, Rota e Imperiale in difesa mentre Foresta e Pasciuti formano la linea di mediana. In attacco spazio a Infantino con Caccavallo, Schirò e Calderini sulla trequarti.

Bianchi risponde a Caccavallo - La partenza è tutta a favore degli uomini di Baldini che al quinto minuto passano già in vantaggio con Caccavallo che approfitta di un alleggerimento errato di Marchetti per calciare in porta e spedire il pallone all’angolino. Al 22’ ci prova il Genoa con Bianchi che calcia in porta dal limite dell’area ma Mazzini in due tempi neutralizza la sfera. Toscani pericolosi alla mezzora quando Caccavallo si incarica della battuta di un calcio da fermo, Marchetti allontana di pugno sui piedi di Calderini ma la conclusione dell’esterno termina sul fondo. Al 39’ Valietti scende sulla destra e serve un pallone per Bianchi, abile ad entrare in area e superare Mazzini con un delicato tocco sotto. Al 40’ Caccavallo su punizione dal limite destro dell’area di rigore impegna col suo mancino a giro Marchetti che alza il pallone sopra la traversa.

La decide Masiello - La ripresa si apre con un calcio di punizione dal limite dell’area affidato a Jagiello ma la sua conclusione termina alta sopra la traversa. Al 19’ una bella combinazione libera Calderini sul lato sinistro dell’area di rigore ma il suo destro a giro termina di poco sul fondo. La squadra di Maran risponde pochi giri di lancetta più tardi con Micovschi che vince il duello con Agyei e calcia in diagonale trovando la risposta di Polidori. Al 79’ Pinamonti scappa sulla corsia di destra e serve a rimorchio l’accorrente Micovschi ma la sua conclusione trova la respinta della traversa. Al 90’ il Genoa la ribalta con Jagiello crossa basso dalla destra per Pinamonti. La conclusione dell’attaccante rossoblu viene respinta ma sulla ribattuta il più lesto è Masiello che mette alle spalle di Polidori siglando il 2-1 finale

GENOA-CARRARESE 2-1

Reti: 5’ Caccavallo (C), 39’ Bianchi, 90’ Masiello.

Genoa (3-5-2): Marchetti; Masiello, Curado, Jaroszynski; Valietti, Jagiello, Rovella (67’ Calò), Eyango (46’ Micovschi), Brlek; Bianchi (67’ Biraschi), Spinelli (57’ Pinamonti). A disposizione: Perin, Zapata, Lerager, Favilli, Behrami, Ghiglione, Schone, Radovanovic, Asencio, Ankersen. Allenatore: Rolando Maran.

Carrarese (4-2-3-1): Mazzini (46’ Pulidori); Grassini, Murolo (46’ Agyei), Rota, Imperiale (46’ Ermacora); Foresta (75’ Fortunati), Pasciuti; Caccavallo, Schirò, Calderini; Infantino (81’ Fantini). A disposizione: Tonett, Smecca, Bigini, Ermacora, Pavone, D’Auria. Allenatore: Silvio Baldini.