Masiello: "Atalanta da 10 in pagella. Siamo stati perfetti"

© foto di Federico De Luca

Dal sito dell'Atalanta arrivano alcune dichiarazioni di Andrea Masiello, difensore della Dea, rilasciate a margine della serata di fine stagione del club: "Dopo una stagione così straordinaria avevamo voglia di conquistare l'Europa. Siamo stati perfetti in tutto. E' bello aver regalato una gioia immensa al popolo atalantino ma anche a noi stessi perché abbiamo vissuto momento difficili. Abbiamo dimostrato di essere un gruppo pazzesco. Le gare migliori della stagione? Contro la Roma in casa, contro l'Empoli vincendo al 90', poi Napoli. Era difficile immaginare un campionato come questo. Spero possa ricapitare presto. Il voto alla stagione? Dieci. Assolutamente meritato".