Masina: "Sogno di tornare al Bologna e indossare la fascia da capitano"

Adam Masina esterno italo-marocchino di proprietà del Watford, ha parlato al Corriere dello Sport - Stadio aprendo a un possibile ritorno in Serie A e soprattutto a una piazza a cui è molto legato come quella di Bologna: "Il mio cuore è ed è sempre stato a Bologna. Sogno di tornare e di poter indossare la fascia da capitano anche se ora non è il momento. In futuro chissà. Adesso io devo pensare al Watford per continuare ancora a crescere come giocatore".