Massimo Mauro boccia Dybala: "Parla e non incide: fossi la Juventus lo venderei"

Massimo Mauro, ex centrocampista della Juventus, analizzando in un intervista alla Gazzetta dello Sport il momento della Vecchia Signora, ha bocciato Dybala auspicandone la cessione: "Lo sfogo a Crotone è stato sopra le righe. A me di solito i giocatori presuntuosi piacciono moltissimo perché quando sono arroganti e forti fanno la differenza. Ma se parlano solamente e nelle partite importanti non dimostrano fanno un danno alla squadra. Per questo io fossi la Juventus lo venderei".