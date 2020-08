Massimo Mauro controcorrente: "Dybala non è incedibile. Se è un affare, perché non cederlo?"

Massimo Mauro, alla Juventus dal 1985 al 1989 e ora opinionista tv, parla del futuro di Paulo Dybala a La Gazzetta dello Sport. "Dopo gare come contro il Lione, tutti sono importanti, nessuno indispensabile. Non esistono incedibili, se è un affare venderlo, perché no? Per l'attacco l'ideale sarebbe trovare un giovane Lewandowski... E prendere Malinovskyi dall'Atalanta".