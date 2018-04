Massimo Mauro sta con Agnelli: "Collina non può stare lì 10 anni"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Massimo Mauro, ex calciatore e opinionista Sky, sta con il presidente della Juventus Andrea Agnelli che ieri ha attaccato il designatore Collina dopo la sfida contro il Real Madrid. Queste le sue parole sul match del Bernabeu finito 1-3 che ha consegnato la qualificazione ai campioni d'Europa grazie al penalty concessi dall'arbitro Oliver nei secondi finali: "Non posso dimenticare come ci si sente quando hai dato tutto ed hai avuto un torto, un atleta come Buffon sente che gli si distrugge un sogno. Rigore lo puoi dare o no, ma le regole andrebbero fatte a tutela di tutte le squadre. Il designatore Collina non può stare li 10 anni, concentrazione di potere incredibile. Il grande arbitro scelto per quella partita, se è un grande arbitro fa una valutazione a 360 gradi. Se non è solare il rigore, la partita la devi lasciare andare".