© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Lunga chiacchierata di TuttoMercatoWeb.com con Hachim Mastour, ex gioiellino del Milan, tornato a raccontarsi dopo un lungo silenzio. Il ragazzo italo-marocchino, approdato nella prima squadra rossonera appena 16enne, ha raccontato come ha vissuto il suo periodo al Diavolo: "Ha inciso il clamore mediatico con cui arrivai al Milan, che di conseguenza ha spinto società e intermediari a vedere in me, più una occasione di guadagno, che non un profilo sportivo da far crescere ed aspettare. Questo ha penalizzato la mia crescita sportiva, anche perché io volevo esclusivamente giocare. Del resto mi importava poco. Lo dimostra il fatto che mi sono sempre allenato e comportato con serietà, tanto al Malaga che allo Zwolle, esperienze che ritengo comunque importanti, anche perché fatte in età giovanissima".

Clicca qui per leggere l'intervista integrale!