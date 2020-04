Materazzi: "Balotelli è il numero uno, ma ogni tanto gliele dovevo dare"

L’ex interista Marco Materazzi è intervenuto oggi in diretta Instagram assieme a Sebastien Frey. Tra i tanti argomenti affrontati, l’ex difensore ha parlato anche di Mario Balotelli, attaccante ora in forza al Brescia: "Mario è il numero uno, è un bravissimo ragazzo. È che ogni tanto gliele dovevo dare, una volta è arrivato con i calzini del Milan e glieli ho tagliati tutti, una volta col Barcellona ha dato i numeri… e io, beh, gli dicevo che lo menavo. Però gli voglio troppo bene. Mario non è una merda, è un bravo ragazzo, è un bambinone. Però (lo rimprovera in diretta, mentre lui lo stuzzica), vengo a cercarti a Brescia. Non ho nulla contro il Milan, ma ti vengo a cercare.Ti ricordi quando sei uscito prima verso gli spogliatoi? Se non fossi arrivato prima io sarebbe arrivato Cordoba a dartele".