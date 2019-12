© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

"Bravo Air CR7... quasi come me". Anche Marco Materazzi ha fatto i complimenti a Cristiano Ronaldo per il gol segnato ieri alla Sampdoria. L'ex difensore dell'Inter, però, l'ha fatto a modo suo: via Twitter, pubblicando una fotto del suo imperioso stacco nel mondiale 2006 contro la Repubblica Ceca.