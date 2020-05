Materazzi: "Chiesa? Lo picchierei perché è fortissimo, ma a volte accentua le cadute"

In una diretta Instagram con Nicolò Devitiis , il campione del mondo Marco Materazzi ha anche schierato la sua top 11, oltre a parlare del nuovo corso dell'Inter e del calcio italiano più in generale: "Sono stato fortunato perché ho giocato con i più forti. In porta dico quindi metà Buffon e metà Julio Cesar. In difesa metto Maicon, Samuel, Cannavaro e Chivu. Poi Cristiano Ronaldo, Figo, Stankovic e Gattuso a centrocampo. Davanti Messi ed Eto'o. Ne lascio fuori troppi, da Totti a Milito: facciamo così, mettiamo la panchina lunga".

La vittoria del Mondiale del 2006?

"Tutti dicono che abbiamo vinto per Calciopoli, ma per me sono tutte cazzate. Eravamo i più forti ed eravamo convinti di poter vincere, poi è normale che ogni partita nasconda sempre delle insidie".

In che giocatore in attività si rivede?

"Bastoni mi piace parecchio. Poi dico Bonucci, al di là del fatto che ha sbagliato squadra. Scherzo (ride, ndr)".

I giovani più promettenti?

"Bastoni, Barella e Chiesa, che picchierei perché è veramente forte e talvolta accentua le cadute (ride, ndr)".

Che rapporto ha con Mourinho?

"Avevamo un rapporto vero e sincero, ogni tanto lo sento. Abbiamo una chat con quelli del Triplete e del Mondiale, ci scriviamo quasi quotidianamente".

Vorrebbe fare l'allenatore?

"Io ho preso tutte le licenze, servono le giuste motivazioni. Tutti parlano di progetti, non è quella la questione".