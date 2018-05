Materazzi: "Nel 2002 fu apparecchiato tutto per farci perdere lo Scudetto"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"È una grande opportunità da non fallire. Questo è un campionato, non un torneo a eliminazione. Bisogna ringraziare il Crotone di Zenga, che adesso rischia molto. Il mio motto è 'non è finita finché non è finita'". Parla così, in vista di Lazio-Inter, l'ex difensore nerazzurro Marco Materazzi a La Gazzetta dello Sport. "La Lazio è favorita - aggiunge - perché gioca in casa e ha due risultati su tre. Ma l’Inter è più forte come squadra e l’essere obbligata a vincere è un vantaggio perché gestire non è il suo forte. Oggi come il 5 maggio 2002? Premesso che stavolta sarà diverso perché anche la Lazio ha molto da perdere, avrei dato due-tre degli Scudetti vinti dopo per tenermi quello. Noi sbagliammo partita, ma tutto era stato apparecchiato perché potesse succedere. Vedi il rigore inventato contro di noi a Venezia, quello non dato da De Santis a Ronaldo contro il Chievo, l’altro negato a Hubner in Piacenza-Juve".