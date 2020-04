Materazzi: "Non capisco il rancore di Ibra: è un grandissimo, ma non ai livelli di chi sappiamo"

Nel corso di una diretta Instagram, l'ex difensore dell'Inter Marco Materazzi ha parlato di Zlatan Ibrahimovic: "Non so perché abbia questo rancore, ma io non ho problemi con lui. È un grandissimo, ha fatto la storia del calcio come Henry, Totti, Neymar... Ma non al livello di chi sappiamo noi. So che lui si arrabbierà, ma è così. Resta un fenomeno. Lo ringrazio per gli scudetti, poi è andato al Barça e obiettivamente pochi avrebbero rifiutato. Gli è andata male. E poi da noi arrivò un certo Eto'o...".