Materazzi: "Per la Juve la sconfitta a Perugia è come il 5 maggio per l'Inter"

Durante una diretta Instagram con lo Youtuber, Damiano Coccia detto "Er Faina", Marco Materazzi ha ricordato la sera in cui col suo Perugia fece perdere lo Scudetto alla Juventus in favore della Lazio, nel 2000, grazie alla zuccata di Calori: "Alessandro era un grande professionista. Io posso dire che in quella giornata faceva freddo e pioveva. All'inizio la Juve ci ha preso a pallonate: potevano fare 4 gol e non li hanno fatti. Nel secondo tempo, su quel corner, in 6 contro 1, si sono fatti gol da soli: la verità è questa. Poi la partita è andata come è andata, noi abbiamo fatto solo la nostra parte come è giusto che sia. Come il 5 maggio? Come storia è stata molto simile".