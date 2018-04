Materazzi su Inter-Juve: "Partita decisiva per la Champions"

Fonte: fcinternews.it

© foto di Federico De Luca

Marco Materazzi, ex difensore dell'Inter, ha parlato a Inter TV del big-match tra i nerazzurri e la Juventus, fondamentale per le ambizioni delle due squadre: "Davanti a 80mila persone a San Siro la tensione deve andare via: rimane lo spettacolo, la coreografia, la voglia di fare felice un popolo. Anche l'anno scorso penso sia successo così, e mi auguro che possa ripetersi quest'anno. Sarà una partita decisiva per la Champions, bisognerà guardare a noi stessi e fare quello che si è sempre fatto. Il derby d'Italia avrà una cornice incredibile, anche io sarò presente; dobbiamo aiutare tutti i ragazzi perché l'obiettivo è troppo importante per non raggiungerlo".

Su Mauro Icardi: "Sta facendo benissimo da 4-5 anni nonostante l'età, trascinando l'Inter dove le compete".

Sugli Inter-Juve vissuti da calciatore: "Ai miei tempi si andava in campo con due grandissime squadre, magari con un po' di timore ma venivano fuori bellissime partite, perché alla fine fuori dal campo eravamo amici. Ci si dava battaglia in campo poi tornava tutto come prima".