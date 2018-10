Matias Silvestre l'ha fatto ancora: gol e autogol, è quasi un vizio

© foto di Federico Gaetano

Non fa tuttoMatias Silvestre, ma poco ci è mancato. Il centrale è stato infatti tra i protagonisti del lunch match dello Stirpe, finito 3-3. Gol e autogol per il difensore dell'Empoli, che ha aperto le marcature al 7' in maniera piuttosto goffa, deviando nella propria porta un cross del tutto innocuo di Zampano. Poi, è iniziata la sua rivalsa: traversa alla fine del primo tempo, soprattutto gol a inizio secondo tempo. Anche qui in maniera abbastanza fortuita, ma decisamente cercata a differenza della sfortunata autorete dell'avvio. Rete e autorete, nella stessa partita: fortuna e sfortuna non da tutti, ma da Silvestre.

Per il difensore, ex Inter e Sampdoria, infatti, si tratta di una replica: è l'unico calciatore di Serie A ad aver realizzato gol e autogol nella stessa partita nel 2018. La prima volta gli successe con la maglia blucerchiata, e la sua autorete (su tiro-cross di Ali Adnan) fu indolore: gol della bandiera per l'Udinese, in una gara finita 2-1 in favore della Samp. Oggi, ha fatto pari e patta con sé stesso, in un 3-3 spettacolare e che in fin dei conti serve più all'Empoli che al Frosinone. I famosi spettatori neutrali, comunque, l'avranno di sicuro ringraziato.