Matias Soulé per la Juventus: il crack del Velez, occasione low cost

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Matias Soulé per la Juventus . Un esterno destro d'attacco che sembra sempre più vicino alla Vecchia Signora. Classe 2003, già sotto età con l'Under 17 dell'Argentina, gioca nel Velez Sarsfield che è però pronto a lasciare. Senza firmare peraltro il primo contratto da professionista, dunque a titolo praticamente gratuito: trequartista ed esterno d'attacco, la Juventus avrebbe vinto la concorrenza di un club olandese e del Monaco per portarlo nel Vecchio Continente. Passaporto comunitario, il giocatore sembra pronto per vestire la maglia delle giovanili della società torinese da gennaio. Predestinato e crack. Questo, di lui, dicono dalla società di Liniers dove l'addio prima del primo contratto da pro non è stato certo accolto col sorriso.