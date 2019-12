Matic chiama l'Inter: "Conte pazzo per il calcio, lavora 24 ore al giorno"

Nemanja Matic, centrocampista del Manchester United e possibile obiettivo per l'Inter, ha parlato di Antonio Conte. "La Premier League è sempre stata interessante, ma quando ero bambino la Serie A era la migliore. Devo dire che Conte è pazzo per il calcio, lavora 24 ore al giorno, analizza i propri giocatori e gli avversari al meglio. Tatticamente è di sicuro uno dei migliori al mondo, a livello fisico fa correre i suoi per 95 minuti. È un professionista, farà grandi cose con l'Inter, ce la farà. Se lo merita".