Nemanja Matic, centrocampista del Manchester United e obiettivo di mercato di Inter, Juve e Atletico Madrid, ha parlato al media serbo Telegraf soffermandosi anche sul suo futuro: "Lo United ha un'opzione per prolungare il mio contratto, ma vedremo se i piani del club saranno compatibili con i miei. Mi restano alcuni mesi di contratto, vediamo se succederà qualcosa a gennaio. Ma non posso dire molto di più perché veramente non so come andranno le cose".