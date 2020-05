Matri annuncia il ritro: "Non volevo più sentirmi sopportato. Ho realizzato i miei sogni"

Alessandro Matri si ritira. L’annuncio arriva direttamente dall’attaccante, che a gennaio ha risolto il contratto col Brescia. “Mi mancherà - spiega a Sky - la vita da calciatori, ma no voglio più sentirmi sopportato. Non avrei mai pensato di vincere tre scudetti, non posso certo lamentarmi della mia carriera. Posso dire di aver realizzato i miei sogni”.

Come è arrivata questa decisione?

“Dopo aver visto come sono andati i primi sei mesi con il Brescia. Successivamente sono venuti a mancare un po' di stimoli e dal campo ho avuto risposte non positive. Non avevo più voglia di essere sopportato e non fa parte del mio carattere restare in una piazza dove non posso dare ciò che serve. Dopo che sono rimasto svincolato di richieste ne sono arrivate poche e non ero convinto di nessuna di queste. Ho preferito evitare figuracce. Mi mancherà la vita da calciatore, ma solo un'occasione importante poteva farmi ripartire".

Che ricordi lo scudetto del 2012.

“Sembra ieri, sono ricordi indelebili, anche se sono passati già otto anni”.