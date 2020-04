Matri e quelle battute scherzose di Barzagli e Pirlo: "Mi prendevano sempre in giro"

Alessandro Matri vittima delle battute scherzose degli ex compagni di squadra Andrea Barzagli e Andrea Pirlo. Riflettori puntati su quelle ansie che trasmetteva spesso alla squadra, in attesa delle partite. “Soffrivo assai la tensione, sono famoso per l’ascella sudata, perché se non segnavo entro i primi quaranta minuti avevo già il cambio pronto” ammette lo stesso attaccante in diretta su Juventus TV.

Il clima scherzo con lui va a oltranza: “E’ finito da alcuni anni ma non lo sa” scherza Barzagli. E Pirlo rincara: “Ha ancora problemi Matri, non vedete in che stato è? L’hanno fatto smettere di giocare tutti. Spera che il mercato vada avanti continuo, così qualcuno potrebbe acquistarlo”. Poi i voti del Maestro: “Il sinistro di Matri nel tiro un 6, nel cambio di gioco un 4,5”. L’attaccante, attualmente svincolato, è rimasto nel cuore del popolo bianconero: “Il mio gol più importante contro la Lazio in Coppa Italia, è stato decisivo e anche l’ultimo che ho segnato con la Juve”. E infine l'aneddoto che svela il grande rapporto di amicizia con Andrea Barzagli: "Avevo il suo poster nella mia camera in ritiro, era il mio protettore".