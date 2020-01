© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Alessandro Matri parla ai microfoni di Sky prima della chiusura del mercato : "Ero qui per firmare delle carte col Brescia, ero fuori da progetto e non valeva la pena rimanere, ora vedremo cosa uscirà. Sono libero fino a marzo. Parma? Non ho parlato con nessuno, te lo assicuro. Sicuramente è una squadra importante, sta facendo un grandissimo campionato e ci rincorriamo da tanti anni. Al Brescia non rientravo nelle scelte del tecnico, nonostante non avessi avuto grandissime opportunità".