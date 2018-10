Matri s'è offerto al Milan: i rapporti con la nuova dirigenza sono ottimi

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Alessandro Matri vorrebbe tornare al Milan per fare la terza prima punta alle spalle di Gonzalo Higuain e Patrick Cutrone. Come riporta il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, l'attaccante del Sassuolo, che ha ottimi rapporti sia con Leonardo che con Maldini, s'è offerto alla società rossonera: farebbe volentieri la panchina per terminare la carriera nel club in cui l'ha iniziata da bambino.