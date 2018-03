Matteo Politano, il colpo mancato che fa male due volte

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

E' un destino crudele quello che lega il Napoli a Matteo Politano. Dopo aver cercato di acquistare l'attaccante del Sassuolo durante la finestra di mercato di gennaio senza riuscirci i partenopei finiscono per incassare un gol pesantissimo dall'ex talento del settore giovanile della Roma. La rete di questo pomeriggio al Mapei Stadium ha obbligato gli uomini di Sarri a ricorrere per tutto il match un pareggio che, nonostante sia stato agguantato, non fa altro che il gioco della Juventus. I bianconeri in caso di vittoria sul Milan allungherebbero nella loro corsa verso l'ennesimo scudetto, lasciando al palo il Napoli. Azzurri vittima di un colpo di mercato mancato.