Lothar Matthaus, ex Pallone d'Oro ed ex giocatore di Inter e Bayern Monaco, ha parlato a Sky Sport Germania del trasferimento di Perisic ai bavaresi: "Penso che sia un acquisto davvero molto buono. Ivan conosce la Bundesliga, parla tedesco e ha un ottimo rapporto con Niko Kovac, avendo condiviso l'esperienza nella Nazionale croata. Perisic ha un gran dribbling e sa segnare, rafforzerà sicuramente la squadra. Il rapporto qualità-prezzo è al top. Gli manca la velocità che invece caratterizza Kingsley Coman o Leroy Sané, che gli possa permettere di saltare l'uomo, ma è solo per una questione anagrafica. Resta una grande operazione".