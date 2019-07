Matthijs De Ligt, il nuovo craque per la Juventus. Con clausola

© foto di Imago/Image Sport

Potrebbe essere il weekend decisivo per Matthijs De Ligt, difensore di proprietà dell'Ajax. Il ventenne più ambito sul mercato, valutato 75 milioni di euro, ha oramai scelto di giocare per la Juventus, per un ingaggio omnicomprensivo di 12 milioni di euro annui. Il decreto dignità dà una mano, perché la prima stagione costerà 18 milioni, dal secondo in poi 15,5.

PER ORA STALLO - Le parti non sono poi così distanti, ma la realtà è che le due società non hanno ancora trovato l'accordo. L'Ajax vuole 63 milioni cash più dodici di bonus, finora la proposta è di dieci in meno. Nel fine settimana è previsto un aggiornamento tra le parti, ma l'idea è che la trattativa, alla fine, si farà.

INSERIMENTO CLAUSOLA - Mino Raiola però vuole avere una via d'uscita per le prossime stagioni, con l'inserimento di una clausola - anche molto alta - per un eventuale addio. Anche questo è oggetto di discussioni ma anche qui la quadratura potrà essere trovata nelle prossime ore. De Ligt, insomma, è sempre più vicino al trasferimento al Torino, al di là delle voci giunte dall'Inghilterra nelle ultime ore.