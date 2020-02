vedi letture

Matuidi annuncia: "Ho rinnovato fino al 2021 con la Juventus, il club ha esercitato la sua opzione"

Blaise Matuidi annuncia il rinnovo con la Juventus. Accostato all'Olympique Lione e a tante altre squadre europee in vista della prossima stagione, l'esperto centrocampista ha confermato infatti a Sport24 di aver trovato un accordo coi bianconeri per restare un altro anno: "Nel mio contratto c'era un'opzione per un ulteriore anno e la Juventus l'ha esercitata. Non ho mai avuto dubbi a riguardo, sento la fiducia da parte di tutti", le parole del francese classe 1987.

Matuidi ha collezionato finora 30 presenze, un gol e due assist, solo nel 2019-2020, con la 'Vecchia Signora'.