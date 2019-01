Matuidi: "Champions? Abbiamo campioni che fanno la differenza"

Fonte: Juventus.com

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Quest’estate è arrivato sul tetto del mondo, e ora vuole portare la Juventus su quello d’Europa. Blaise Matuidi ha ben chiari i propri obiettivi, dopo un 2018 che lo ha visto trionfare non solo con i colori bianconeri, ma anche con la maglia della Nazionale francese, con la quale è diventato Campione del Mondo.

Il centrocampista francese, da Dubai, dove, come il compagno di squadra Cristiano Ronaldo e il Chief Football Officer Fabio Paratici, sta prendendo parte ai Globe Soccer Awards, ha parlato del proprio futuro.

«Con il Mondiale le cose sono cambiate, anche se io mi sento lo stesso e ho ancora obiettivi importanti da raggiungere: voglio vincere la Champions League con la Juventus e poi anche gli Europei nel 2020. La Champions – aggiunge Matuidi - è una competizione importante, con grandi squadre, il livello tecnico è molto alto, ma oggi abbiamo un organico competitivo con giocatori forti che ci permettono di fare la differenza».

Secondo Blaise, il calcio italiano è pronto per tornare a vincere in Europa: «Negli ultimi cinque anni la Juve ha fatto due finali di Champions, la Roma è arrivata in semifinale. Il campionato italiano ha avuto un momento di difficoltà – spiega il francese - ma già da qualche anno a questa parte è tornato ad essere competitivo e sono sicuro che presto una italiana vincerà la Champions. Io spero già da quest'anno».

Il segreto del successo al Mondiale? «La differenza l'ha fatta un gruppo molto forte, che era come una famiglia. Il nostro talento individuale, molto alto, è stato messo al servizio della squadra».