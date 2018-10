Matuidi: "CR7 mi ha sconvolto per come si allena. E' un esempio per tutti"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Blaise Matuidi, centrocampista della Juventus, ha rilasciato un'intervista a RMC Sport Francia, all'interno del programma Breaking Sport, in cui elogia il compagno di squadra Cristiano Ronaldo: "Molto semplicemente, fa cose che altri non fanno. Inoltre fa giocare al meglio la squadra, anche i compagni si sentono più forti. E' un leader, quanto tocca palla lo si percepisce. I suoi allenamenti? Mi ha sconvolto, è semplicemente favoloso. Dopo la lunga trasferta di Manchester in Champions League eravamo molto stanchi: il giorno dopo la gara l'ho visto allenarsi come nessun altro. Mi ha detto che aveva bisogno di continuare a lavorare. A 33 anni è un esempio per tutti".