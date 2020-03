Matuidi dedica la vittoria ai tifosi: "Anche se non eravamo insieme, questo è per voi"

vedi letture

Il centrocampista della Juventus, Blaise Matuidi, ha voluto mandare un messaggio ai tifosi bianconeri dopo la vittoria di ieri contro l'Inter in un Allianz Stadium vuoto come non mai: "Boom! Vogliamo condividere questo momento con i nostri fan! Anche se non eravamo insieme stasera, questo è per voi", il commento del francese ex Paris Saint-Germain subito dopo il 2-0 ai nerazzurri. Questa la foto con dedica da lui postata su Twitter: