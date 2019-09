© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Tocca anche il tema del razzismo negli stadi italiani Blaise Matuidi, centrocampista della Juventus, intervistato da SkySport. Ecco le sue parole: "Possiamo migliorare, è un dovere. Bisogna combattere il razzismo, negli stadi non deve esserci. Oggi c'è tutto ciò che serve, la tecnologia per punire queste persone che non hanno niente a che fare con il calcio che penalizzano i tifosi venuti a vedere uno spettacolo".