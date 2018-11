Matuidi: "Higuain un amico. Ho cercato di calmarlo dopo il rosso"

Fonte: milannews.it

Il centrocampista della Juventus Blaise Matuidi ha parlato così di Higuain ai microfoni di Sport Mediaset: "Ha ancora tante partite da giocare in questo campionato, doveva pensarci e guardare al futuro. Per quello ho cercato di calmarlo, parlando con lui dopo l'espulsione, gli voglio bene come ad un amico".