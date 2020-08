Matuidi: "Ho parlato con Deschamps, so che sarà difficile tornare in Nazionale. CR7 top"

vedi letture

Nel corso della lunga intervista concessa a L’Equipe, l’ex centrocampista della Juventus Blaise Matuidi, ora all’Inter Miami, ha parlato così anche del colloquio avuto con il ct francese Didier Deschamps: “Ci ho parlato, ma non entrerò nei dettagli della nostra discussione. Sono consapevole che la scelta di andare in MLS complica la mia partecipazione in Nazionale”.

Infine due parole sui campioni con cui ha giocato: “Sono stato compagno di squadra di Neymar, Mbappé, Griezmann, Ibrahimovic e Cristiano Ronaldo. Sono tutti giocatori fantastici, ma se devo sceglierne uno è Cristiano, per tutto quello che ha fatto durante la sua carriera e per quello che sta facendo ancora oggi. È eccezionale. Sta invecchiando, è vero ma ne è consapevole. Vederlo lavorare con lo spirito di voler essere sempre il migliore è una cosa che non avevo mai visto”.