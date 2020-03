Matuidi positivo al COVID-19. La moglie: "Senza test non l'avremmo mai saputo"

Isabelle Matuidi, moglie di Blaise che ieri è risultato positivo al test per il COVID-19, tramite 'Instagram' ha voluto rassicurare tutti sulle condizioni di salute del marito: "Se non avessimo fatto il test, non l'avremmo mi saputo - ha detto -. E' una malattia pericolosa perché si può essere portatori asintomatici, proprio come mio marito", ha dichiarato la moglie del centrocampista della Juventus.