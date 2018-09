Matuidi: "Siamo la Juventus, dobbiamo giocare sempre per vincere"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il centrocampista della Juventus Blaise Matuidi ha presentato ai microfoni di Rai Sport la sfida contro il Frosinone: “La Juventus deve provare a conquistare la quinta vittoria consecutiva. Non è mai facile giocare in trasferta, ma noi siamo la Juventus e dobbiamo giocare sempre per vincere”.