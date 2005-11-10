L'anno della maturità di Camarda: le promesse, le parole, poi 119 minuti. E a gennaio, il mercato

Ora che il 2026 è quasi finito, si può fare un bilancio sull'anno, il 18esimo, di Francesco Camarda. E non viene fuori un granché in termini di rendimento sportivo del classe 2008 del Milan, trattenuto con convinzione dal club rossonero alla corte di Amorim fino ad ora con poco spazio in campo, poco in termini di gol e assist, ma comunque considerato un grandissimo talento a disposizione del calcio italiano.

Baldini non ha avuto dubbi nel confermarlo tra i convocati dell'Under 21

A lui che in Under 21 neanche dovrebbe esserci (tre anni sotto età) e che in campionato non gioca, Silvio Baldini non sa rinunciare: il ct degli Azzurrini lo ha confermato in rosa nonostante un periodo di scarso impiego e di poca condizione, forzatamente. Anche perché i suoi numeri in azzurro sono super: 4 gol in 6 partite con l'U21, 6 in 10 con l'Under 19 e così via.

Un anno diviso tra Lecce e Milan, ma con poco spazio in campo. A 18 anni, qualcosa può cambiare

Rimasto in rossonero con promesse e parole di impiego, alla fine Ruben Amorim non ha saputo mai rinunciare a Ramos, forse anche per una questione di scarsa vena realizzativa del portoghese, che ora come ora deve ritrovare il filo perso con il gol prima di poter riposare. E allora a Camarda sono rimaste le briciole, 119 minuti tra Serie A (36...) ed Europa League (83). Ora si rifanno prepotenti le voci di mercato, con club di B e di A, ma anche esteri, interessati al suo profilo. La condizione è sempre la stessa per il Milan: trovare un sostituto, ma soprattutto non concedere diritti di riscatto. I casi Liberali e Lontani, hanno e continuano a insegnare.