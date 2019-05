Maturità e gol pesanti per salvare l'Udinese. Okaka, prova da leader

© foto di Federico Gaetano

Stefano Okaka non ha mai realizzato più di cinque gol in una singola stagione di Serie A. Oggi, con la doppietta rifilata al Frosinone, è arrivato a quota quattro reti con la maglia dell'Udinese, tutte realizzate nel solo girone di ritorno. Un acquisto azzeccato dalla società friulana nel mercato di gennaio: classe 1989, Okaka si stava un po' perdendo in Premier, nel Watford, dove era arrivato forte dell'esperienza all'Anderlecht, la sua seconda all'estero. In Belgio aveva fatto benissimo ed era andato a segno in quindici occasioni, un bottino mai raccolto in precedenza.

Forza fisica e testa - Quello di oggi è un Okaka probabilmente più forte mentalmente rispetto a quello ammirato in passato in Italia. Un giocatore maturo, che a 30 anni vuole prendersi quelle soddisfazioni che in passato gli erano state negate, un po' per la scarsa fiducia ricevuta e un po' per un rendimento non sempre soddisfacente. Le sue doti fisiche non sono mai state in discussione (il primo gol di oggi ne è la testimonianza), ma l'impressione che mancasse sempre un passo per potersi confrontare ad alti livelli è sempre stata forte. Prima la salvezza, poi si penserà al futuro. Un futuro in cui il ragazzo di Castiglione del Lago vuole essere protagonista, magari in A, con la casacca bianconera.