Mauri su Caicedo: "Si completa con Immobile, sta giocando benissimo"

Fiorentina, Chiesa: "Bernardeschi figura importante per la mia crescita"

TOP NEWS Ore 20 - Roma, asta per Under. Allan convocato da Tite

Micciché: "Fiducia in Gravina, non volevamo creare spaccature"

Ancelotti: "In Europa serve un impresa. Scudetto al Sud? E' l'ora..."

Roma, El Shaarawy: “Rinnovo? Sto bene qui. A Napoli per vincere”

Ancelotti: "Non mi aspettavo la chiamata da Napoli di De Laurentiis"

Milan, Rodriguez: "Con Gattuso stiamo bene, facciamo tutto per lui"

Cruz sull'Inter: "C'è la convinzione che non ci siano squadre più forti"

Fiorentina, Chiesa: "Ricordo Astori in ogni frangente della mia vita"

Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 26 ottobre

Stefano Mauri, ex capitano della Lazio, ha parlato ai microfoni di RadioSei il giorno dopo la splendida vittoria ottenuta dalla squadra di Simone Inzaghi a Marsiglia: "Caicedo sta giocando veramente molto bene, fa gol, assist, aiuta Immobile e quando non c’è si vede. Con lui si crea tanto, è bravo a rifinire e aiutare la squadra. Con Ciro si completano, Caicedo va largo e favorisce gli inserimenti degli altri. Ha tanta visione di gioco, oltre che una grande tecnica. Milinkovic? Ieri ha giocato bene, ma da lui ci aspetta la giocata o il gol. Comunque ora serve sostanza, e lui è stato pienamente sufficiente”, riporta lalaziosiamonoi .

Invio richiesta in corso...

Utilizzo dei Cookie

PROSEGUO

Utilizziamo cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione e per inviarti messaggi promozionali personalizzati.Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra Cookie Policy