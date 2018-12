Mauro (Messaggero): "Juve corazzata. Toro, ti serve la partita perfetta"

Dalla sala conferenze dell'Allianz Stadium, verso Torino-Juventus.

Nell'immediato post della conferenza di Massimiliano Allegri in vista di Torino-Juve, il giornalista del Messaggero, Alberto Mauro, ha commentato ai microfoni di Tuttomercatoweb e RMC Sport le parole del tecnico bianconero. Legate anche agli infortuni di Cancelo e Cuadrado: "Due brutte notizie in casa Juve, quella di Cancelo inaspettata: si è fatto male stamattina, ha detto Allegri. L'infortunio al menisco, al giorno d'oggi, non rappresenta più un grave problema. Effettuato l'intervento chirurgico, il portoghese potrebbe già tornare dopo la sosta. Si tratta comunque di un'assenza pesante per Allegri. Nel derby, Cancelo avrebbe sicuramente giocato, a destra o a sinistra. Su Cuadrado, invece, bisogna ancora fare alcune valutazioni: si tratta dello stesso infortunio rimediato da Bernardeschi lo scorso anno, che stette fuori due mesi. Ora, al colombiano toccheranno terapie conservative per qualche giorno, poi si rivaluterà l'entità del problema e l'eventuale intervento chirurgico. Certo, l'assenza contemporanea di Cuadrado e Cancelo potrebbe diventare un problema non di poco conto".

Allegri tara spesso il livello di difficoltà della partita. E il derby, in questo senso, ha detto essere lo scoglio più grande verso la sosta.

"Lo dice anche per tenere alta la concentrazione dopo la sconfitta indolore di Berna in Champions. Serve una ripresa da parte della Juventus per rientrare subito in carreggiata. Questo è l'obiettivo di Allegri, anche se nei fatti ha lasciato i suoi liberi dal ritiro. La Juve si ritroverà domattina alla Continassa, per l'ultimo allenamento prima del match".

Che derby c'è da aspettarsi?

"Il Toro è una squadra un po' strana: ha perso solo tre partite, ma tutte e tre in casa. Gioca spesso delle ottime gare in trasferta e arriva da una buona prova contro il Milan. E' un collettivo che alterna prestazioni convincenti ad altre meno, come quella contro il Parma. Viaggia a corrente alternata, e affronterà una corazzata capace di vincerle tutte tranne una, il pari contro il Genoa. Sulla carta non c'è gara, vedremo se Mazzarri saprà giocarsi le mosse giuste per mettere in difficoltà i bianconeri. Ai granata servirà la partita perfetta e il miglior Belotti, componenti in grado di permettere davvero a questo Toro di dare fastidio alla Juve" l'analisi del cronista.