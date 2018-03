Mauro Suma: lo strano uso di Montella. Pogba, la notizia oscurata

Fonte: Mauro Suma

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Sia ben chiaro i conti, in tutti i sensi, fra Montella e il Milan sono chiusi. Al tecnico campano ha fatto bene andare al Siviglia come ha confermato la bellissima impresa di Manchester e il Milan è felicissimo di avere il suo Rino Gattuso in panchina. Allo svizzerelli che accusa chissà chi di provare gioia per le sconfitte di Vincenzo in Liga, ricordiamo che anche qui i conti sono chiusi: quando Montella ha affermato che il Siviglia ha più prestigio del Milan in Europa, ha perso a stretto giro molte partite e c’è chi sui social gliel’ha ricordato. Punto e a capo. La partita con osservatori più attrezzati era ben altra. Gli estimatori in salsa anti-rossonera di Pistocchi e Ziliani, avevano aperto a dicembre una partita mediatica tutta diversa. Avevano pronosticato che Montella fosse un falso problema, che anche Gattuso avrebbe fatto male e che tutto questo avrebbe dimostrato che la squadra costruita da Mirabelli era un flop. Hanno perso clamorosamente questa partita e hanno usato Manchester come un rigurgito, quasi come un ruttino dopo tanto silenzio forzato. Perché non è andata come speravano gli altri? Presto ricordato: per il Siviglia prima dell'arrivo di Montella alla 18esima giornata, la zona Champions distava 5 punti, ora alla 28esima la zona Champions dista 11 punti. Per il Milan fino alla 14esima giornata la zona Champions distava 12 punti mentre alla 27esima la zona Champions dista 6 punti.

L’uso pretestuoso di Montella da parte degli anti-Mirabelli, ha fatto passare sotto silenzio sui social la vera notizia dell’Old Trafford. Ovvero il fallimento dell’operazione Pogba. A noi non interessa quanto stabilirà il fisco in relazione a Mino Raiola né se ci sia effettivamente qualcosa da stabilire, ma pensiamo che in fondo in fondo un dibattito interno sui giocatori di Raiola i grandi club europei dovrebbero aprirlo. Il Liverpool porta ancora le cicatrici economiche e sportive dell’operazione Balotelli, così come all’ennesima potenza le ha su di sé il Manchester United in relazione a Paul Pogba. Siamo di fronte ad un vero e proprio bagno di sangue, in termini finanziari e di risultati sul campo. Sono i giocatori di Mino, baby. Frastornati ormai dall’abitudine di vivere come evento il loro trasferimento, non il loro rendimento sul campo. Pressati e inseguiti da cifre insostenibili psicologicamente, che vengono puntualmente rinfacciate loro al primo passo falso. E’ il mondo di Raiola, strategie, tanti zeri, diffidenze, spregiudicatezze. E chi cerca di arginare tutto questo o di tutelarsi in qualche modo, viene anche messo sotto accusa. Non è tutto oro quel che luccica durante le estati spettacolari di Mino e non noi che non contiamo niente, ma chi ne porta poi le conseguenze, tra alte dirigenze e giocatori importanti, dovrà prima o poi soppesare seriamente tutto questo. Senza farsi necessariamente abbacinare dal personaggio e dal suo alone.