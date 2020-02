vedi letture

Mavididi, tesoro Juve. Esploso a Digione, si valuta l'eventuale riscatto o cessione

Sei gol nell’ultimo mese. Appena uno in meno di Cristiano Ronaldo dal 19 gennaio a oggi. Stephy Mavididi ha preso il volo - sottolinea oggi Tuttosport - per la gioia del Digione e della Juventus, che ne controlla ancora il cartellino. L’attaccante inglese ex Arsenal B, la scorsa stagione protagonista in serie C con la Juventus Under 23, ha iniziato il 2020 alla grandissima. Mavididi ha già superato il numero di gol messi a segno nel 2018-19 con la seconda squadra bianconera tra campionato (6) e Coppa di serie C (1). Così dopo il rodaggio juventino - con tanto di esordio in serie A contro la Spal - a Digione Mavididi sta compiendo un nuovo salto di qualità.

Il valore cresce - Tra l'altro, i gol francesi dello “juventino” hanno aumentato le attenzioni da parte degli altri club e di questo passo il valore del ragazzo è destinato a salire. A giugno il Digione può riscattare Mavididi, trasformando il prestito in acquisto, versando 5 milioni nelle casse della Juventus. L’ultima parola, però, spetta ai dirigenti della Continassa che, in virtù degli accordi stipulati la scorsa estate con la società della Borgogna, hanno la possibilità di controriscattare il giocatore.