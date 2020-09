Maxi-affare di mercato tra Napoli e Roma: coinvolti cinque giocatori, la novità è Maksimovic

Napoli e Roma lavorano a una maxi-trattativa di mercato. Come riporta l'edizione odierna del Corriere dello Sport, gli azzurri starebbero pensando infatti di inserire anche il cartellino di Nikola Maksimovic nell'operazione già avviata coi giallorossi per arrivare non solo a Cengiz Under e al giovane Alessio Riccardi, ma anche al pallino Jordan Veretout. Arkadiusz Milik, dal canto suo, si sta convincendo ad accettare il trasferimento nella capitale e la quadra per definire il tutto sembra quindi sempre più vicina.