Maxi Lopez: "Ora torno in A". E lancia la sfida a Wanda: "Poi sarò agente"

Il ritorno in Serie A da giocatore e poi una nuova avventura da agente. Maxi Lopez è carico e prepara la sfida alla sua ex moglie Wanda Nara. Lo ha confermato lo stesso attaccante classe 1984 nell'intervista concessa oggi a La Gazzetta dello Sport: "Dialogo con 2-3 club di Serie A. Un domani vivrò a Milano. Sono andato al Vasco perché era un momento in cui sentivo di dover cambiare, a me capita spesso. Ora cerco una nuova sfida. Poi, quando smetterò, vorrei fare il procuratore".