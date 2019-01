© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Maxi Lopez e Mauro Icardi. Un tempo amici, da qualche anno ovviamente non più. Nell'intervista rilasciata a Olé, l'ex attaccante di Catania e Milan ha parlato anche di cosa ha detto a Icardi l'ultima volta che si sono incontrati: "Cose che si dicono in campo. Ci sono delle situazioni e si usano alcune parole. L'ho rivisto solo in campo. Però se dicessi le cose che dico, il suo agente (sempre Wanda Nara, ndr) non mi farebbe parlare con i miei figli per due anni".