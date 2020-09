Maxi Lopez: "Wanda incosciente, ho due figli positivi al Covid per colpa sua". Lei: "Tutti negativi"

Nuovo botta e risposta tra Maxi Lopez e Wanda Nara. L'attaccante della Sambenedettese, intervistato dal programma argentino "Los Ángeles de la Mañana" su Canale 13, ha attaccato duramente la sua ex moglie per aver messo a rischio la salute dei loro due figli: "Sono indignato, è una donna incosciente. Ho due figli positivi per colpa sua. Le avevo detto di non andare a Ibiza, tutti quelli che ci vanno tornano positivi, ma lei è andata comunque. Se non li capiva lei i pericoli di quella vacanza, chi poteva capirli?".

Puntuale, come al solito, la risposta di Lady Icardi, che ha postato una foto su Instagram in compagnia di tutta la famiglia, con la seguente rassicurazione: "Stiamo tutti bene. Il mio risultato è negativo (non ho il Covid), così come quello dei bambini. Stiamo bene, grazie per tanto amore e preoccupazione".